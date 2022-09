Docente stabilmente incentivato: assegno di 5650 euro per 8 mila unità dal 2032. Sarà la contrattazione a definire la carriera (Di domenica 18 settembre 2022) Il Docente esperto ha visto la luce solo il tempo necessario per alimentare la polemica dell'estate 2022: dopo il passaggio al Senato del decreto aiuti bis, infatti, l'insegnante che "primeggia" nella formazione in servizio prevista dalla legge 76/22, si chiamerà stabilmente incentivato. Si tratta di un mero cambio di terminologia oppure c'è qualcos'altro da sapere? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 settembre 2022) Ilesperto ha visto la luce solo il tempo necessario per alimentare la polemica dell'estate 2022: dopo il passaggio al Senato del decreto aiuti bis, infatti, l'insegnante che "primeggia" nella formazione in servizio prevista dalla legge 76/22, si chiamerà. Si tratta di un mero cambio di terminologia oppure c'è qualcos'altro da sapere? L'articolo .

