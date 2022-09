Direttamente da Star Wars arriva la moto del futuro: ecco la hoverbike, ha una sella e quattro eliche (Di domenica 18 settembre 2022) Il futuro é già qui! O meglio, per il momento approda negli Stati Uniti d’America, grazie alla Aerwins Technologies, una Startup giapponese che ha creato la “hoverbike”, una motocicletta volante in grado di superare la velocità di 60 miglia orarie e di mantenere un’autonomia di volo di 40 minuti. Scopriamo tutti i dettagli. La hoverbike XTurismo della Aerwins Technologies giapponese ha un’autonomia di volo di 40 minuti – ComputerMagazine.it“Mi sento come se avessi letteralmente 15 anni, fossi appena uscito da un film di Star Wars e mi fosse capitato di salire su una delle loro moto”: questa la dichiarazione di Thad Szott, co-presidente del salone dell’auto statunitense motor City, dopo aver testato la hoverbike ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Ilé già qui! O meglio, per il momento approda negli Stati Uniti d’America, grazie alla Aerwins Technologies, unatup giapponese che ha creato la “”, unacicletta volante in grado di superare la velocità di 60 miglia orarie e di mantenere un’autonomia di volo di 40 minuti. Scopriamo tutti i dettagli. LaXTurismo della Aerwins Technologies giapponese ha un’autonomia di volo di 40 minuti – ComputerMagazine.it“Mi sento come se avessi letteralmente 15 anni, fossi appena uscito da un film die mi fosse capitato di salire su una delle loro”: questa la dichiarazione di Thad Szott, co-presidente del salone dell’auto statunitenser City, dopo aver testato la...

