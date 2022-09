Diretta Roma-Atalanta 0-1, all'Olimpico è iniziata la ripresa: giallorossi alla ricerca del pareggio (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto esaurito all'Olimpico. Contro l'Atalanta di Gasperini è il quinto sold out di stagione. Oltre 60mila tifosi faranno il tifo per i giallorossi, reduci dal... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto esaurito all'. Contro l'di Gasperini è il quinto sold out di stagione. Oltre 60mila tifosi faranno il tifo per i, reduci dal...

GiuseppeConteIT : In diretta dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, con cuore e coraggio #dallapartegiusta. Segui la diretta:… - GiuseppeConteIT : Il programma, le idee per il Paese, i nostri obiettivi. Segui in diretta da Roma: - c_appendino : Oggi, alle 12:00, sarò in diretta con @GiuseppeConteIT alla festa del @fattoquotidiano presso la Casa del Jazz di R… - LaSoraCamilla_ : Ce l'avete un fratello che spazia tra diretta serie C, Roma-Atalanta e Coppa Davis? Essere multitasking e farlo bene. - infoitsport : Diretta LIVE Roma-Atalanta 0-0: occasione per Ibanez dalla distanza -