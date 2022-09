DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2022 LIVE: Bagnaia all’attacco di Quartararo, Marc Marquez mina vagante (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia di partenza – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2022, quindicesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Domenica ad alta tensione al MotorLand, per una corsa al titolo sempre più entusiasmante ed incerta. Francesco Bagnaia scatta dalla pole position e apre una prima fila tutta Ducati completata da Jack Miller e da Enea Bastianini, mentre nella seconda linea della griglia troviamo nell’ordine l’Aprilia di Aleix Espargarò, la Ducati Pramac di Johann Zarco e la Yamaha di Fabio Quartararo. Il leader del campionato è stato bravo a limitare i danni in prova, ma la ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGriglia di partenza – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, quindicesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale. Domenica ad alta tensione al MotorLand, per una corsa al titolo sempre più entusiasmante ed incerta. Francescoscatta dalla pole position e apre una prima fila tutta Ducati completata da Jack Miller e da Enea Bastianini, mentre nella seconda linea della griglia troviamo nell’ordine l’Aprilia di Aleix Espargarò, la Ducati Pramac di Johann Zarco e la Yamaha di Fabio. Il leader del campionato è stato bravo a limitare i danni in prova, ma la ...

SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? MOTO3, ANCORA GUEVARA Ad Aragon festeggia la sua quinta vittoria in Moto3, la 4^ quest'anno Nessun italiano nei p… - zazoomblog : MotoGp Aragon oggi in tv: dove vedere il Gran Premio in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) - #MotoGp #Aragon #vedere… - __CS22__ : RT @SkySportMotoGP: ? MOTO3, ANCORA GUEVARA Ad Aragon festeggia la sua quinta vittoria in Moto3, la 4^ quest'anno Nessun italiano nei primi… - filadelfo72 : Motomondiale Gran Premio di Aragon 2022: orario diretta Tv e streaming Moto3, Moto2 e MotoGP -