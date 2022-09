Diretta Cremonese-Lazio 0-3 | netta occasione per Immobile che fallisce la tripletta ?Sernicola illumina i grigiorossi

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il pesante ko in Europa League (sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland), lariparte dalla. Nella settima giornata di Serie A, i biancocelesti saranno ospiti allo Zini di una...

GUERRIERA110 : Diretta Cremonese-Lazio 0-1: vantaggio di Immobile al 7' su assist di Milinkovic - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Cremonese-Lazio, 7ª giornata Serie A: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Cremonese-Lazio, 7ª giornata Serie A: segui la diretta del match - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cremonese-Lazio: live report e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cremonese-Lazio: live report e dettagli -

Dopo la convocazione senza minuti giocati in terra toscana, il numero 22 giallorosso oggi parte da titolare, ritrovando il campo 24 giorni dopo l'infortunio alla spalla contro la. Il ...Alle 18.45, insu Sky Sport Uno e Dazn , la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il ... Probabile però qualche cambio di formazione, in vista della gara contro ladi domenica pomeriggio, ...Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida. Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio da Edoardo Zeno e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Lazio, match valido per la ...Dopo il pesante ko in Europa League (sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland), la Lazio riparte dalla Cremonese. Nella settima giornata di Serie A, i biancocelesti saranno ospiti allo Zini di ...