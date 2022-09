Deschamps: “Pogba? Se sarà competitivo lo porto ai Mondiali” (Di domenica 18 settembre 2022) Didier Deschamps ha rilasciato un’intervista a ‘Tèlèfoot’. Il ct della Francia ha assicurato che Paul Pogba farà di tutto per andare al prossimo Mondiale in Qatar anche se “i tempi saranno brevi”. Il commissario tecnico dei Blues ha ribadito che il calciatore della Juventus “andrà alla Coppa del Mondo a condizione che sia in forma e competitivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Didierha rilasciato un’intervista a ‘Tèlèfoot’. Il ct della Francia ha assicurato che Paulfarà di tutto per andare al prossimo Mondiale in Qatar anche se “i tempi saranno brevi”. Il commissario tecnico dei Blues ha ribadito che il calciatore della Juventus “andrà alla Coppa del Mondo a condizione che sia in forma e”. SportFace.

sportface2016 : #Deschamps: '#Pogba? Se sarà competitivo lo porto ai #Mondiali' - antidisfattista : RT @EuropaCalcio: #Francia, #Deschamps chiaro: “#Pogba verrà in Qatar solo se al top” #europacalcio - EuropaCalcio : #Francia, #Deschamps chiaro: “#Pogba verrà in Qatar solo se al top” #europacalcio - avespartacus : RT @sportmediaset: Deschamps: 'Pogba? Se non sarà al top non lo porterò ai Mondiali' #mondiali #qatar2022 #francia #pogba #deschamps https… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Pogba? Se non sarà al top non lo porterò ai Mondiali' -