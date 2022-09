Degrado a Ostia | parcheggio ridotto a discarica | tra topi e marciapiedi impraticabili | il grido d’allarme dei cittadini FOTO

(Di domenica 18 settembre 2022) Alberi ormai secchi, con rami che si spezzano e cadono. Foglie che riempiono i, gà invasi dalle erbacce alte più di mezzo metro. E poi bottiglie di birra accatastate insieme ad altri rifiuti e scarti di cibo. “Ci sono anche i”, commenta un residente. Siamo a, in via Punta del Saraceno, sotto al cavalcavia. Qui sono centinaia iche vengono a parcheggiare per poi prendere il trenino che li porterà – in tempo se sono fortunati – a Roma. Viaggeranno spesso accalcati e nervosi a causa dei continui disservizi della Roma-Lido. La ‘jungla’ Ma il nervosismo inizia già qui, al. Dopo aver lasciato l’auto idevono affrontare un percorso a ostacoli.dissestati, pieni di erbacce alte e cumuli di foglie che nascondono ...

CorriereCitta : Degrado a Ostia: parcheggio ridotto a discarica, tra topi e marciapiedi impraticabili, il grido d’allarme dei citta… - misiagentiles : #Roma #Ostia, i @_Carabinieri_ nell’ex Colonia Vittorio Emanuele: blitz sugli occupanti nella struttura da troppo t… - Andrea35833053 : @Lella280302611 Ostia è bellissima, peccato che degrado e sporcizia ormai è diventata la sua piaga....fino a 30 anni fa'era stupenda -

... al momento, non si sa che fine farà; non hanno dato avvio ai lavori di bonifica del terreno di Villaggio Africa aggiudicato da un anno; hanno lasciato nelil Vivaio Municipale dopo che ...... poi, il commissariamento del X Municipio, fino ad arrivare ai giorni nostri, con ildella ... e dei residenti diAntica è: "Si dia un senso al valore storico del nostro territorio, si ...