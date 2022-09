De Luca | “Berlusconi stravolge la realtà | solo il Pd difende il Sud”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Passano gli anni ma la straordinaria capacità didi capovolgere laresta invariata. Il Pd è l’unica forza politica che ha lavorato per il Mezzogiorno in questi anni, l’unica che sta continuando arlo in queste ore e che lo farà in futuro. I fatti, fortunatamente, sono più forti delle dichiarazioni di. Sul Pnrr, ricordiamo che tutto il centrodestra ha votato contro il 15 luglio 2020“. Lo dichiara Piero De, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Plurinominale Salerno – Avellino. “Oggi il Recovery Plan ègrazie a noi democratici e progressisti. E lo stesso vale per la soglia minima del 40% di risorse al Sud, che noi abbiamo sostenuto e difeso. E’ grazie a noi che ci sono miliardi da ...