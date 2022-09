David Beckham e il rifiuto di saltare la fila per l'ultimo saluto alla regina Elisabetta: cosa è successo (Di domenica 18 settembre 2022) La dedizione di David Beckham per la regina Elisabetta non conosce limiti. Dopo essere stato riconosciuto tra la folla in coda per rendere omaggio alle spoglie della sovrana a Westminster Hall,... Leggi su leggo (Di domenica 18 settembre 2022) La dedizione diper lanon conosce limiti. Dopo essere stato riconosciuto tra la folla in coda per rendere omaggio alle spoglie della sovrana a Westminster Hall,...

Agenzia_Ansa : David Beckham, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese, in fila a Londra per rendere l'ultimo tributo al… - leggoit : David #Beckham e il rifiuto di saltare la fila per l'ultimo saluto alla #regina #Eisabetta: cosa è successo - paoladegli2022 : RT @Agenzia_Ansa: David Beckham, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese, in fila a Londra per rendere l'ultimo tributo al feretr… - infoitcultura : Anche David Beckham in coda 12 ore per rendere omaggio alla regina - infoitcultura : L'ultimo saluto di David Beckham alla regina: l'ex campione in raccoglimento a Westminster Hall -