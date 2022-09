Da tifosi Celtic Glasgow di nuovo canti contro la Regina (Di domenica 18 settembre 2022) Nel Regno Unito c'è chi non ne vuole sapere di rendere omaggio alla memoria della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Sono i tifosi del Celtic Glasgow che, al contrario dei 'cugini' ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 settembre 2022) Nel Regno Unito c'è chi non ne vuole sapere di rendere omaggio alla memoria dellaElisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Sono idelche, al contrario dei 'cugini' ...

FulvioPaglia : Il Saint Mirren prova ad applaudire per coprire i fischi alla regina dei tifosi del Celtic, che prontamente ribalta… - SusiQ_8 : RT @mazzettam: Cos'è il genio? Le autorità avevano astutamente pensato di fare un minuto di applausi per Elisabetta, invece del minuto di s… - _lubeck : RT @mazzettam: Cos'è il genio? Le autorità avevano astutamente pensato di fare un minuto di applausi per Elisabetta, invece del minuto di s… - FrancGentilini : RT @FulvioPaglia: Il Saint Mirren prova ad applaudire per coprire i fischi alla regina dei tifosi del Celtic, che prontamente ribaltano can… - infoitcultura : Da tifosi Celtic Glasgow di nuovo canti contro la Regina -