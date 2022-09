Da noi a ruota libera | anticipazioni prima puntata 18 settembre 2022 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Storie di persone comuni, ma che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. E personaggi famosi, che racconteranno del loro successo, ma anche delle loro vicende personali. Tutto questo nello studio di “Da noi… a”, la trasmissione di Rai 1, che dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno. Questa stagione avrà il via domenica 18, alle 17:20. Al timone del programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, la bravissima Francesca Fialdini. Ogni domenica ai suoi microfoni si intrecceranno le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, alternate con quelle di persone comuni che “ce l’hanno fatta” e vogliono raccontare la loro storia. Da noi… a, glidella ...