"Cultura: nuovi assunti e più giovani, competenze su bitcoin e Nft e lo studio vero di Pompei": le priorità del nuovo ministro secondo i "maestri" del settore (Di domenica 18 settembre 2022) Chiunque succederà all'attuale ministro della Cultura Dario Franceschini troverà ad attenderlo una serie di problemi che sono più urgenti degli altri. Sì, ma quali? Per cercare di individuare i principali, ci siamo rivolti a quattro "saggi" del ministero, personalità che in passato hanno avuto alti incarichi di responsabilità e che conoscono alla perfezione la "macchina" del ministero. Claudio Strinati, già soprintendente per il Polo museale romano dal 1991 al 2009, dice che "un problema molto consistente, ma che è eterno, è il rapporto tra il ministero e le organizzazioni sindacali. Perché adesso più che mai si pone il problema del personale del ministero, con la necessità di fare delle assunzioni, di riorganizzazione e di attribuzione di nuovi incarichi al personale che è già attivo. Un accorato appello al ministero l'ha emesso ...

