Cultura, da Mollicone a Giordano Bruno Guerri: nel centrodestra è già totoministri. Sgarbi si autocandida e c'è pure l'ipotesi Pera (Di domenica 18 settembre 2022) In questo passaggio, alla vigilia delle elezioni politiche, tutta l'attenzione è concentrata sulla tenuta dei conti pubblici, sul Pnrr, sull'inflazione galoppante, sul prezzo del gas e la guerra in Ucraina. Ma se il centrodestra dovesse vincere le elezioni e Giorgia Meloni diventare premier, c'è una casella su cui il futuro governo si giocherà molto: quella del ministro della Cultura. Sarà in quel dicastero che la destra avrà finalmente l'occasione di dimostrare il suo valore su un terreno che da sempre, tranne rari intermezzi, è sempre stato sotto l'egemonia della sinistra. Forse non è il primo tema nell'agenda Meloni, ma di sicuro non è l'ultimo. E qualche nome in quegli ambienti inizia a girare. Molti, per esempio, assicurano che, se il prossimo ministro della Cultura sarà un politico, allora potrebbe essere Federico ...

