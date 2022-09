Cristiano Malgioglio, avete mai visto il fidanzato? Ha solo 39 anni (Di domenica 18 settembre 2022) Cristiano Malgioglio ha ritrovato l’amore: ecco chi è la sua nuova fiamma Dopo aver accantonato un brutto periodo a livello salutare, Cristiano Malgioglio pare abbia ritrovato la serenità. Il paroliere siciliano sta ora vivendo un periodo sereno, infatti a breve tornerà in it con il programma “Mi casa es tu casa”. Ma non solo, il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 settembre 2022)ha ritrovato l’amore: ecco chi è la sua nuova fiamma Dopo aver accantonato un brutto periodo a livello salutare,pare abbia ritrovato la serenità. Il paroliere siciliano sta ora vivendo un periodo sereno, infatti a breve tornerà in it con il programma “Mi casa es tu casa”. Ma non, il L'articolo proviene da KontroKultura.

vivranda : RT @oocgfvip2: Cristiano Malgioglio vuole Ornella Vanoni nella casa e Simona Izzo dice che lei le ha detto: 'L'ultimo uomo che può far gode… - LuisyCece : @settecoppeotto Io ne ho uno che vale per cinque che canta sia in italiano che in qualsiasi altra lingua...THE QUEEN CRISTIANO MALGIOGLIO - FebyTH : RT @cuorebatticuore: @wearenick Cristiano Malgioglio dietro le quinte di questo documentario - cuorebatticuore : @wearenick Cristiano Malgioglio dietro le quinte di questo documentario - Canieuest96 : RT @oocgfvip2: Cristiano Malgioglio vuole Ornella Vanoni nella casa e Simona Izzo dice che lei le ha detto: 'L'ultimo uomo che può far gode… -