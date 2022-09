Cremonese Lazio 0-3 LIVE: Provedel sensazionale su Valeri! (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Zini, Cremonese e Lazio si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Cremonese Lazio 0-3 MOVIOLA Si parte! 6? – OCCASIONE PER LA Cremonese! Valeri si inserisce in area ma calcia a lato da posizione defilata 7? – GOL DELLA Lazio! Palla geniale di Milinkovic per Immobile, l’attaccante si presenta a tu per tu con Radu e lo fredda imparabilmente! 14? – La Cremonese tenta una reazione ma la Lazio controlla la gara agilmente 16? -Meité dal limite: palla alta 17? – Felipe Anderson per Immobile, la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-3 MOVIOLA Si parte! 6? – OCCASIONE PER LA! Valeri si inserisce in area ma calcia a lato da posizione defilata 7? – GOL DELLA! Palla geniale di Milinkovic per Immobile, l’attaccante si presenta a tu per tu con Radu e lo fredda imparabilmente! 14? – Latenta una reazione ma lacontrolla la gara agilmente 16? -Meité dal limite: palla alta 17? – Felipe Anderson per Immobile, la ...

