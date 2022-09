Covid oggi Italia, 12.082 contagi e 32 morti: bollettino 18 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 12.082 i nuovi contagi da coroanvirus in Italia oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 32 morti. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri. Covid Italia, I NUMERI REGIONE PER REGIONE Lazio – Sono 1.492 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 12.082 i nuovida coroanvirus in, 182022, secondo numeri e dati – regione per regione – deldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 32. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri., I NUMERI REGIONE PER REGIONE Lazio – Sono 1.492 ida coronavirus nel Lazio, 182022, secondo numeri e datidel...

