Covid, le news. In arrivo il nuovo vaccino per Omicron 4 e 5. LIVE (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 3.474 i ricoveri ordinari (-126) e 150 quelli nelle terapie intensive (+8). I tamponi processati sono 140.511 (ieri erano stati 138.248). La sottovariante Omicron BA.5 risulta predominante in Italia. Speranza: "La pandemia non è finita ma siamo sulla strada giusta"

