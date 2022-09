Covid (bollettino 18 set), 12.082 nuovi casi e 32 decessi (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 12.082 i nuovi casi di positività al Covid (ieri 17.154) e 32 i decessi (ieri 38) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 176.578 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.161.016 i casi totali da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono 10.946 (ieri 15.883) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 21.556.384 , mentre quelle attualmente positive sono 428.054.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 97.091 (ieri 140.511), con un tasso di positività, ieri pari al 12,2%, che oggi sale al 12,4%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un lieve aumento del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+7) e una diminuzione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 12.082 idi positività al(ieri 17.154) e 32 i(ieri 38) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 176.578 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.161.016 itotali da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Sono 10.946 (ieri 15.883) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 21.556.384 , mentre quelle attualmente positive sono 428.054.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 97.091 (ieri 140.511), con un tasso di positività, ieri pari al 12,2%, che oggi sale al 12,4%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un lieve aumento del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+7) e una diminuzione ...

