Covid, 12.082 i nuovi casi di contagio e 32 decessi. Il tasso di positività al 12,4% (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 12.082 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 32 i decessi. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.154 e le vittime 38. Il tasso è al 12,4%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,2% di ieri. Sono 54 in meno i ricoveri in area medica per un totale di 3.420 pazienti. Aumentano invece i pazienti nelle terapie intensive (+8), per un totale di 157 ricoverati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

