Coppa Davis, Matteo Berrettini: “Contava fare risultato, Italia forte fuori e dentro il campo. Ci vediamo a Malaga” (Di domenica 18 settembre 2022) Matteo Berrettini ha travolto Elias Ymer in due rapidi set e ha trascinato l’Italia verso il primo posto nella classifica del gruppo di Bologna. Il tennista romano è risultato impeccabile nel confronto con lo svedese e ha così concluso questa finestra di Coppa Davis con tre successi in altrettanti incontri disputati. L’appuntamento è a fine novembre, quando gli azzurri incroceranno gli USA nei quarti di finale a Malaga. Matteo Berrettini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “L’obiettivo era il primo posto, ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo di vincere. Ora ci sono altri match, ma l’importante era iniziare bene. Da fuori sembra semplice, mi fa piacere. Ho sentito di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)ha travolto Elias Ymer in due rapidi set e ha trascinato l’verso il primo posto nella classifica del gruppo di Bologna. Il tennista romano èimpeccabile nel confronto con lo svedese e ha così concluso questa finestra dicon tre successi in altrettanti incontri disputati. L’appuntamento è a fine novembre, quando gli azzurri incroceranno gli USA nei quarti di finale aha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “L’obiettivo era il primo posto, ogni volta che scendiamo incerchiamo di vincere. Ora ci sono altri match, ma l’importante era iniziare bene. Dasembra semplice, mi fa piacere. Ho sentito di ...

