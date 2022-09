Coppa Davis, l'Italia vince nel doppio. Svezia battuta 2 - 1 - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di domenica 18 settembre 2022) Bolelli e Fognini battono in scioltezza la coppia svedese e l'Italia esce dall'Unipol Arena di Bologna a punteggio ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Bolelli e Fognini battono in scioltezza la coppia svedese e l'esce dall'Unipol Arena di Bologna a punteggio ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini batte Elias Ymer nel primo incontro della sfida tra Italia e Svezia, in corso a Bologna, valida p… - infoitsport : Italia-Usa, Coppa Davis 2022: quando i quarti di finale, programma, orari, tv - zazoomblog : Coppa Davis: lArgentina si prende il doppio Bolelli - Fognini sconfitti al terzo set - Sport - Tennis - #Coppa… -