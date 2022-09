Coppa Davis, Italia-Svezia 1-1: Jannik Sinner incassa la prima sconfitta in questa competizione (Di domenica 18 settembre 2022) Una sconfitta che non cambia il corso degli eventi, ma brutta da raccontare. Ha queste caratteristiche il ko di Jannik Sinner (n.11 del mondo) contro lo svedese Mikael Ymer (n.98 ATP), valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. A Bologna l’Italia ha già ottenuto con la vittoria di Matteo Berrettini, contro Elias Ymer, il pass per i quarti di finale da prima, ma è chiaro che questa battuta d’arresto non fosse prevista. Un Sinner troppo brutto per essere vero, scarico nelle gambe e nell’animo al cospetto di un giocatore che si è visto quasi consegnato su un piatto d’argento il successo sullo score di 6-4 3-6 6-3. E così matura la prima sconfitta per l’altoatesino in carriera ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Unache non cambia il corso degli eventi, ma brutta da raccontare. Ha queste caratteristiche il ko di(n.11 del mondo) contro lo svedese Mikael Ymer (n.98 ATP), valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di. A Bologna l’ha già ottenuto con la vittoria di Matteo Berrettini, contro Elias Ymer, il pass per i quarti di finale da, ma è chiaro chebattuta d’arresto non fosse prevista. Untroppo brutto per essere vero, scarico nelle gambe e nell’animo al cospetto di un giocatore che si è visto quasi consegnato su un piatto d’argento il successo sullo score di 6-4 3-6 6-3. E così matura laper l’altoatesino in carriera ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - fil_otto : Il commento della telecronaca di oggi della coppa Davis è stato imbarazzante @RaiSport - fanpage : L'Italia era già qualificata per i quarti di finale della Coppa #DavisCup2022, ma c'era da ottenere il primato del… -