Coppa Davis, Italia-Svezia 1-0: Matteo Berrettini liquida Elias Ymer e regala agli azzurri il primo posto nel girone! (Di domenica 18 settembre 2022) L’Italia ha vinto il girone A delle finali di Coppa Davis 2022. Decisivo il successo di Matteo Berrettini su Elias Ymer nel primo singolare della sfida contro la Svezia. Il romano si è imposto in due set con un duplice 6-4 dopo un’ora e minuti di gioco. Alla squadra di Filippo Volandri bastava questa vittoria per avere la certezza matematica del primo posto e dunque a Malaga gli azzurri affronteranno gli Stati Uniti nei quarti di finale. La Svezia, invece, con questa sconfitta vede sfumare le speranze di passaggio del turno, mentre festeggia così la Croazia. Una prestazione autorevole per Berrettini, che non ha mai sofferto al ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) L’ha vinto il girone A delle finali di2022. Decisivo il successo disunelsingolare della sfida contro la. Il romano si è imin due set con un duplice 6-4 dopo un’ora e minuti di gioco. Alla squadra di Filippo Volandri bastava questa vittoria per avere la certezza matematica dele dunque a Malaga gliaffronteranno gli Stati Uniti nei quarti di finale. La, invece, con questa sconfitta vede sfumare le speranze di passaggio del turno, mentre festeggia così la Croazia. Una prestazione autorevole per, che non ha mai sofferto al ...

