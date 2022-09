Coppa Davis, il tabellone e chi affronterà l’Italia. Usa duri, poi il Canada? Nadal verso il forfait (Di domenica 18 settembre 2022) l’Italia si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Davis grazie al primo posto nel girone A disputato a Bologna: la fase ad eliminazione diretta si svolgerà a Malaga dal 22 al 27 novembre (dunque ad appena due giorni dal termine delle ATP Finals di Torino) presso lo stadio ‘Martin Carpena’, dove si giocherà come di consueto sulla superficie veloce indoor. Giovedì 24 novembre la selezione guidata da Filippo Volandri affronterà gli Stati Uniti: si tratterà con certezza del quarto di finale più atteso ed equilibrato. Gli americani, dopo aver superato la Gran Bretagna padrona di casa, si sono arresi a sorpresa alla rivelazione Olanda, terminando il gruppo D in seconda posizione. Il capitano Bob Bryan ha solo l’imbarazzo della scelta per i singolaristi: se a Glasgow erano presenti Tommy Paul (n.29 del mondo) e Taylor ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)si è qualificata per i quarti di finale digrazie al primo posto nel girone A disputato a Bologna: la fase ad eliminazione diretta si svolgerà a Malaga dal 22 al 27 novembre (dunque ad appena due giorni dal termine delle ATP Finals di Torino) presso lo stadio ‘Martin Carpena’, dove si giocherà come di consueto sulla superficie veloce indoor. Giovedì 24 novembre la selezione guidata da Filippo Volandrigli Stati Uniti: si tratterà con certezza del quarto di finale più atteso ed equilibrato. Gli americani, dopo aver superato la Gran Bretagna padrona di casa, si sono arresi a sorpresa alla rivelazione Olanda, terminando il gruppo D in seconda posizione. Il capitano Bob Bryan ha solo l’imbarazzo della scelta per i singolaristi: se a Glasgow erano presenti Tommy Paul (n.29 del mondo) e Taylor ...

