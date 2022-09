“Con quello famoso”. Alessandra Amoroso, amore a cinque stelle: sono loro la coppia dell’anno (Di domenica 18 settembre 2022) Alessandra Amoroso, il cuore torna a battere? Nelle ultime ore i fan impazziscono dalla curiosità di sapere se la cantante ha nuovamente spalancato le sue braccia all’amore. Rumor parlano di un nuovo fidanzato nella vita di Alessandra Amoroso, e tenetevi forte, pare siano accumunati dalla stessa passione per la musica. Alessandra Amoroso e Aiello “stanno insieme”? Una domanda che fa presto il giro del web tra i fan che non aspettano altro di andare incontro a una conferma. “Ale è una matta, ci vogliamo bene”, queste le parole che Aiello avrebbe proferito a proposito. Ma si trattava pure sempre di diversi anni fa, ovvero del 2020 ai microfoni di Radio Zeta. Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Il gossip impazzisce Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 settembre 2022), il cuore torna a battere? Nelle ultime ore i fan impazziscono dalla curiosità di sapere se la cantante ha nuovamente spalancato le sue braccia all’. Rumor parlano di un nuovo fidanzato nella vita di, e tenetevi forte, pare siano accumunati dalla stessa passione per la musica.e Aiello “stanno insieme”? Una domanda che fa presto il giro del web tra i fan che non aspettano altro di andare incontro a una conferma. “Ale è una matta, ci vogliamo bene”, queste le parole che Aiello avrebbe proferito a proposito. Ma si trattava pure sempre di diversi anni fa, ovvero del 2020 ai microfoni di Radio Zeta.e Aiello stanno insieme? Il gossip impazzisce Un ...

