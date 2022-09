“Come il Covid e la guerra”. Il Papa è stufo di chi snobba il clima (Di domenica 18 settembre 2022) L'alluvione nelle Marche ha sconvolto tutta l'Italia, compreso Papa Francesco. “Prego per le popolazioni delle Marche colpite dalle alluvioni. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e chi ha subito gravi anni, il Signore dia la forza a quella comunità” le parole del Pontefice all'Angelus domenicale. La tematica del maltempo è stata affrontata dal Santo Padre anche in un'intervista pubblicata oggi da Il Mattino per i 130 anni del quotidiano partenopeo: “La drammatica alluvione nelle Marche che ha provocato lutti e rovine e dolore in tutto il Paese, rappresenta l'ulteriore conferma che la sfida del clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra”. Nel frattempo dopo il ritrovamento di ieri, a Serra dè Conti, in provincia di Ancona, del corpo senza vita dell'undicesima vittima ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) L'alluvione nelle Marche ha sconvolto tutta l'Italia, compresoFrancesco. “Prego per le popolazioni delle Marche colpite dalle alluvioni. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e chi ha subito gravi anni, il Signore dia la forza a quella comunità” le parole del Pontefice all'Angelus domenicale. La tematica del maltempo è stata affrontata dal Santo Padre anche in un'intervista pubblicata oggi da Il Mattino per i 130 anni del quotidiano partenopeo: “La drammatica alluvione nelle Marche che ha provocato lutti e rovine e dolore in tutto il Paese, rappresenta l'ulteriore conferma che la sfida delmerita la stessa attenzione dele della”. Nel frattempo dopo il ritrovamento di ieri, a Serra dè Conti, in provincia di Ancona, del corpo senza vita dell'undicesima vittima ...

_Nico_Piro_ : #9settembre che emozione ??vedere opinionisti con l'elmetto passare dalla guerra alla campagna elettorale a… - RobertoBurioni : I somari mi rinfacciano questo tweet del settembre 2021 come errato. Invece è correttissimo: il primo antivirale (M… - g_zerbato : RT @TheVolatility: @Adriano72197026 Quindi quando faceva comodo due anni fa i morti per altre cause venivano classificati come covid, ora n… - tempoweb : #Alluvione #Marche, le preghiere di #PapaFrancesco: “Sfida del #clima come #Covid e #guerra” #18settembre… - RenzoCianchetti : RT @AdmiralReloade1: La storia dei morti covid è totalmente manomessa falsa, Cognato infartuato PS dopo qualche ora ci dicono che è positiv… -