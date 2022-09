Come erano i nostri antenati? Lo sapevamo da tempo (Di domenica 18 settembre 2022) Alcuni scienziati ci fanno sapere che l'ominide vissuto sette milioni di anni fa nell'Africa centrale, pare certo camminasse su due gambe, pur avendo la capacità di muoversi e arrampicarsi a quattro zampe sugli alberi. Questi risultati nascerebbero dallo studio di resti scoperti in Ciad nel 2001. Hanno anche scoperto che le caratteristiche degli avambracci fanno presente quanto l'ominide facesse concorrenza alle scimmie. Queste notizie suscitano curiosità, ma che i nostri antenati fossero così, ne avevamo coscienza da tempo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Alcuni scienziati ci fanno sapere che l'ominide vissuto sette milioni di anni fa nell'Africa centrale, pare certo camminasse su due gambe, pur avendo la capacità di muoversi e arrampicarsi a quattro zampe sugli alberi. Questi risultati nascerebbero dallo studio di resti scoperti in Ciad nel 2001. Hanno anche scoperto che le caratteristiche degli avambracci fanno presente quanto l'ominide facesse concorrenza alle scimmie. Queste notizie suscitano curiosità, ma che ifossero così, ne avevamo coscienza da

