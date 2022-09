(Di domenica 18 settembre 2022) di Erika Noschese “Noi non abbiamo maiglicon”. L’appello al voto arriva da Edmondo, Questore della Camera dei Deputati che ieri mattina ha incontrato simpatizzanti eda Vietri sul Mare per gli ultimi appuntamenti prima del voto del prossimo 25 settembre. “Faremo tutto quello che dobbiamo fare e punteremo sulla crescita della nostra nazione – ha detto – Solo uno stato ricco, con imprese floride, che possano pagare tasse adeguate e non esagerate, che offrano un lavoro che possa ampliarsi, potrà offrire servizi pubblici adeguati”., nel corso del suo intervento, ha ribadito la necessità di apportare modifiche alle politiche economiche. “Fratelli d’Italia ...

LLC0429 : @BufaloEma @RikiStar8485 @Il_Picconatore Io purtroppo ho solo Iannone al Senato all’uninominale. Alla Camera un sog… - GarneWrex : RT @PBerizzi: 'Il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame (Benito Mussolini)'. Il post di Edmondo C… - SciscianoNotiz1 : Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, il TAR riconosce le ragioni di Ferrigno e Sirica. Cirielli (FdI… - PicchioDaniele : RT @PBerizzi: 'Il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame (Benito Mussolini)'. Il post di Edmondo C… - PoliticaNewsNow : Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, il TAR riconosce le ragioni di Ferrigno e Sirica. Cirielli (FdI… -

Cronache Salerno

E pare che potrebbe anche andare a Salerno, regno incontrastato di Edmondo. L'ultima ... Si era in piena campagna elettorale per le comunali eaveva, dopo molti mal di pancia, dovuto ...Esulta il deputato diEdmondohe è anche Questore della Camera. "Oggi grazie anche alla giustizia amministrativa celebriamo una vittoria di libertà. Il Consorzio, dopo essere stato per ... Cirielli (FdI): "Mai tradito gli elettori, siamo pronti adesso a governare con serietà" Centristi e sinistra si sono divisi (e si stanno contendendo) Napoli per zone. E così il leader pentastellato Giuseppe Conte è ormai di casa nei vicoli napoletani. Si muove a suo agio tra presepi, cor ...L'ex assessore del Comune di Baronissi Tony Siniscalchi è il nuovo responsabile provinciale di Fratelli d'Italia per il dipartimento del terzo settore ...