Ciclismo, Vittoria Guazzini è già realtà: obiettivo medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 (Di domenica 18 settembre 2022) Il primissimo verdetto della rassegna iridata di Wollongong 2022 è stato il successo tra le Under 23 di Vittoria Guazzini nella prova a cronometro. Nella prova, corsa insieme da U23 ed Elite, l’azzurra ha centrato un quarto posto generale, vicinissima al bronzo di Marlene Reusser, andandosi a prendere di forza il primo storico titolo mondiale di categoria, dando l’abissale distacco di 1’48” alla sua prima rivale. Ancora prima di compiere 22 anni, il palmares di Vittoria Guazzini ha già assunto una forma di assoluto livello. Agli innumerevoli titoli mondiali ed europei vinti su pista nelle ultime quattro stagioni, ha iniziato quest’anno ad aggiungere anche risultati importanti tra le Elite, confermandosi in ogni occasione come una delle atlete dal “motore” più prestante su ogni terreno. Il bronzo europeo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Il primissimo verdetto della rassegna iridata di Wollongong 2022 è stato il successo tra le Under 23 dinella prova a cronometro. Nella prova, corsa insieme da U23 ed Elite, l’azzurra ha centrato un quarto posto generale, vicinissima al bronzo di Marlene Reusser, andandosi a prendere di forza il primo storico titolo mondiale di categoria, dando l’abissale distacco di 1’48” alla sua prima rivale. Ancora prima di compiere 22 anni, il palmares diha già assunto una forma di assoluto livello. Agli innumerevoli titoli mondiali ed europei vinti su pista nelle ultime quattro stagioni, ha iniziato quest’anno ad aggiungere anche risultati importanti tra le Elite, confermandosi in ogni occasione come una delle atlete dal “motore” più prestante su ogni terreno. Il bronzo europeo ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - RaiNews : L'italiana Vittoria Guazzini è diventata campionessa del mondo a cronometro nella categoria U23 ai Campionati del m… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Ciclismo, Vittoria Guazzini è campionessa del mondo under 23 nella cronometro #ANSA - lequilibrista96 : RT @Eurosport_IT: ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - mcalabrese89 : Ciclismo, Vittoria Guazzini è campionessa mondo U23 nella cronometro -