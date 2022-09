Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: polemica social per il casco indossato da Ganna (Di domenica 18 settembre 2022) polemica social per il casco che Filippo Ganna ha indossato ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong 2022. Il ciclista della Ineos Grenadiers ha sfoggiato un casco tutto azzurro, con una fiamma tricolore nella parte anteriore. Ad una settimana dalle elezioni politiche, c’è chi ha protestato per quello che sembrava un assist ad uno dei partiti in lizza. Il casco dell’ex campione del mondo a cronometro è stato disegnato da un artista svizzero, Stefano Barzaghi, che ha negato qualsiasi riferimento politico. Ganna non ha speso parole in merito a tale vicenda, ma si è concentrato soltanto sulla delusione per il suo settimo posto: “Chiedo scusa ai tanti appassionati che si sono svegliati ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022)per ilche Filippohaaididi. Il ciclista della Ineos Grenadiers ha sfoggiato untutto azzurro, con una fiamma tricolore nella parte anteriore. Ad una settimana dalle elezioni politiche, c’è chi ha protestato per quello che sembrava un assist ad uno dei partiti in lizza. Ildell’ex campione del mondo a cronometro è stato disegnato da un artista svizzero, Stefano Barzaghi, che ha negato qualsiasi riferimento politico.non ha speso parole in merito a tale vicenda, ma si è concentrato soltanto sulla delusione per il suo settimo posto: “Chiedo scusa ai tanti appassionati che si sono svegliati ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - fattoquotidiano : Mondiali di ciclismo, oro per Guazzini nell’U23 cronometro. Ganna non c’è: resta fuori dal podio - SkySport : ULTIM'ORA Mondiali ciclismo, il norvegese Foss vince la prova a cronometro, 7° Filippo #Ganna #SkySport #Ciclismo - sportface2016 : #Ciclismo, Mondiali #Wollongong 2022: polemica social per il casco indossato da #Ganna - SebaFicara : RT @NuvolettaStella: Dopo il successo mondiale dei ragazzi del volley una ragazza ha fatto boom di medaglie d'oro ai mondiali di ginnastica… -