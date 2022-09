Ciclismo, Mondiali 2022. Tadej Pogacar: “Contento della sesta piazza, domenica sarà dura” (Di domenica 18 settembre 2022) Nella giornata di Tobias Foss c’è il miglior piazzamento in un Mondiale a cronometro per Tadej Pogacar. Lo sloveno è sesto nella prova contro il tempo iridata in quel di Wollongong. Percorso adatto al vincitore di due Tour de France che ha chiuso staccato di 48” dal vincitore norvegese. Sensazioni positive, come dichiarato ai microfoni Rai, da sfruttare verso la gara di domenica. Sulla prestazione odierna: “Non è stata la mia migliore, ma neanche una delle peggiori. Dopo guarderò meglio i dati, sono Contento della sesta piazza. Questa era una prova per specialisti”. Guardando alla prova in linea di domenica: “È molto lunga, sarà dura. Può venir fuori una gara ad eliminazione. Per me in una giornata ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Nella giornata di Tobias Foss c’è il migliormento in un Mondiale a cronometro per. Lo sloveno è sesto nella prova contro il tempo iridata in quel di Wollongong. Percorso adatto al vincitore di due Tour de France che ha chiuso staccato di 48” dal vincitore norvegese. Sensazioni positive, come dichiarato ai microfoni Rai, da sfruttare verso la gara di. Sulla prestazione odierna: “Non è stata la mia migliore, ma neanche una delle peggiori. Dopo guarderò meglio i dati, sono. Questa era una prova per specialisti”. Guardando alla prova in linea di: “È molto lunga,. Può venir fuori una gara ad eliminazione. Per me in una giornata ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - lattuga99 : RT @Eurosport_IT: ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Mondiali ciclismo, Ganna settimo, la peggior crono di sempre: e ora quale record dell’Ora? - theshieldofspo1 : Mondiali Ciclismo: Filippo Ganna costretto ad abdicare, Vittoria Guazzini strepitosa campionessa U23! #TSOS //… - ernesto_secchi : RT @Eurosport_IT: ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! -