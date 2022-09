Chi è Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair Italia (Di domenica 18 settembre 2022) Editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia dal 2019: questo uno dei tratti della brillante carriera di Simone Marchetti, da anni volto di punta nel panorama dell’informazione del settore moda e forte di un percorso importante nel campo del giornalismo. Chi è Simone Marchetti Nato a Seregno, in Lombardia, il 24 ottobre 1973 sotto il segno dello Scorpione, Simone Marchetti vive a Milano e in passato si è iscritto a Filosofia presso L’Università Statale, senza però terminare gli studi. Il suo esordio nel campo dell’editoria di moda è avvenuto in Donna Moderna, sotto la direzione di Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto. Nel 2006 il passaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Editorial Director europeo dididal 2019: questo uno dei tratti della brillante carriera di, da anni volto di punta nel panorama dell’informazione del settore moda e forte di un percorso importante nel campo del giornalismo. Chi èNato a Seregno, in Lombardia, il 24 ottobre 1973 sotto il segno dello Scorpione,vive a Milano e in passato si è iscritto a Filosofia presso L’Università Statale, senza però terminare gli studi. Il suo esordio nel campo dell’editoria di moda è avvenuto in Donna Moderna, sotto la direzione di Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto. Nel 2006 il passaggio ...

dr3w_94_ : RT @n4nnisuni: Simone borsa di tela attivista ambientalista vegano (ovviamente) che litiga con un coglioncello che davanti a lui getta una… - simemi84_simone : RT @maggiore71: Volevo dire a @GiuseppeConteIT che il messaggio Sud=reddito di cittadinanza è svilente e disperato x lo stesso Sud. Oltre a… - DanielaKarr : @simone_bern @carovana12 Congresso quanto prima., non ci sarà solo #Bonaccini candidato alla segr. anche altri nomi… - Potito40709597 : @sisonsen @Simone_978_ Mi ricorda quella canzone di Luca Carboni che fa: chi per poterti fregare ha imparato a studiare - ilvaccinogrigio : RT @ilvaccinogrigio: @simone_blaze Intendevo che nei Settanta almeno si menava, anche se sospetto in doppio o triplo gioco. Per il resto,… -