Celtic | i tifosi cantano «Se odi la regina batti le mani»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 settembre 2022) Nel minuto di silenzio per la morte dellaElisabetta idelhanno cantato: «Se odi lale» C’è poco amore tra idelnei confronti dellaElisabetta II. Durante l’ultimo turno di Scottish Premiership, in cui gli hoopes hanno perso 2-0 in casa del St. Mirren, durante il minuto di silenzio per la monarca, idella squadra biancoverde non si sono persi l’occasione di ribadire l’antipatia per la corona britannica.fans sing "if you hate the Royal Family clap your hands" over a one minute applause for the queen pic.twitter.com/RkUtCYQixK— When Sunday Comes (@WSComes) September 18, 2022 Durante il minuto di silenzio infatti, i ...