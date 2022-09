Castello di Lunghezza Al Fantastico Mondo arriva il premio “A scuola con quel genio del mio cervello”

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022) “Acondel mio” è il titolo della prima edizione di unun po’ insolito che nasce dalla creatività degli ideatori deldel, il parco divertimenti che domenica 25 settembre apre le porte ad una iniziativa che si pone lo scopo di premiare il grado di fantasia e apprendimento propri di ogni bambino. Ad ispirarlo è stato il segreto di Mago Merlino, uno dei personaggi più amati dai piccoli visitatori del regno, il quale sosteneva che: “La cosa migliore da fare quando si è tristi è imparare qualcosa, perché è l’unica cosa che non fallisce mai”. Il rientro aha coinvolto, in questo mese di settembre, migliaia di studenti in tutta Italia per i quali ...