Cassano su Totti: “Dopo lo sputo, lo avevano venduto. Ero il futuro e lui se legò al dito” (Di domenica 18 settembre 2022) Antonio Cassano ha rilasciato le seguenti parole su Francesco Totti, durante una puntata della Bobo TV. Secondo il barese, l’ex capitano della Roma era in procinto di andare al Chelsea Dopo il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 18 settembre 2022) Antonioha rilasciato le seguenti parole su Francesco, durante una puntata della Bobo TV. Secondo il barese, l’ex capitano della Roma era in procinto di andare al Chelseail...

ethanfr65474363 : Ennesimo delirio di #galopeira a @Teleradiostereo conniventi @augustociardi75 e @aleaus81 . Cassano è un fuoriclass… - Pippo7up : Poi c’è Cassano, che si crede un fenomeno. Si paragona a Totti, Del Piero, Baggio etc etc quando non è nemmeno l’un… - pochitopacifico : @FPippato io con totti e cassano - lolalol41814581 : @LeZigmou @TeamSerieA_fr Imagine les Vierri, Thuram, Biaggio, Maldini, Nesta, Del pierro, Nesta, Inzaghi, Cassano,… - le_pasque : @Luca100celleASR Il trucco è farli giocare davanti tipo totti cassano -