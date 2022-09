Caso Pogba | incarcerato il fratello Mathias accusato di estorsione

(Di domenica 18 settembre 2022) É stato, il 32ennediai danni delminore, il centrocampista della Juventus Paul. L’udienza di fronte al giudice si è tenuta nella tarda serata di ieri a Parigi dopo che sono state formalizzate le accuse alla banda di quattro persone che avrebbe tentato di estorcere al calciatore della Juventus 13 milioni di euro, ottenendone però solo 100 mila, come dichiarato dallo stesso Paul nella denuncia sporta alla procura di Torino lo scorso 16 luglio. Inoltre,aveva diffuso, a fine agosto, un filmato, in cui annunciava «grandi novità» sul Polpo, per poi accusarlo di aver pagato uno stregone africano per gettare un malocchio contro la stella del Psg e compagno di nazionale Kylian Mbappé. Ieri ...

Proseguono le indagini sulla presunta estorsione ai danni di Paul Pogba da parte del fratello Mathias e di alcuni amici d'infanzia. Mathias Pogba, fratello di Paul, è ufficialmente in carcere, e sotto inchiesta, per via del tentativo di estorsione, e delle minacce, fatte al fratello Paul, ma anche all'agente ...