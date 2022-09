Carolina Marconi, il “grido di gioia” su Instagram dopo i controlli per il tumore (Di domenica 18 settembre 2022) Il grido di gioia di Carolina Marconi su Instagram è incontenibile. La showgirl, che è presente nel cast del GF Vip 7, è stata molto poco attiva sui social negli ultimi giorni, per un motivo preciso: eseguire dei controlli per il tumore. Una volta tornata su Instagram, ha pubblicato un vero e proprio inno alla vita, uno dei tanti che le hanno dato forza negli ultimi anni nella lotta alla malattia. Carolina Marconi parla del tumore su Instagram “Ciao ragazzi, sono tornata, ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli: TAC, mammografia, ecc”. È iniziato così il lungo post dove ha raccontato di aver affrontato dei controlli. ... Leggi su dilei (Di domenica 18 settembre 2022) Ildidisuè incontenibile. La showgirl, che è presente nel cast del GF Vip 7, è stata molto poco attiva sui social negli ultimi giorni, per un motivo preciso: eseguire deiper il. Una volta tornata su, ha pubblicato un vero e proprio inno alla vita, uno dei tanti che le hanno dato forza negli ultimi anni nella lotta alla malattia.parla delsu“Ciao ragazzi, sono tornata, ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari: TAC, mammografia, ecc”. È iniziato così il lungo post dove ha raccontato di aver affrontato dei. ...

