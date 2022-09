Caro Letta, sul lavoro le parole di sinistra non bastano più. Firmato Bonanni (Di domenica 18 settembre 2022) Decenni fa nel campo della sinistra italiana, i delusi dall’abbandono delle vecchie parole d’ordine politiche, ricorrevano ad una formula semplice per sottolineare lo scontento nei confronti dei loro leader: chiedevano loro di dire qualcosa di sinistra. Si era convinti che in quel modo si potesse rimediare ai malumori della base provocati da linee riformiste adottate. Anche in questi frangenti di difficile campagna elettorale, nella galassia di sinistra si avverte scattare lo stesso meccanismo: bisogna affermare sui problemi del lavoro parole di sinistra. Il tema però è che queste affermazioni, quando non fanno ulteriori danni, è solo un abbaiare alla luna. Sappiamo cosa propongono i 5 Stelle e le formazioni della sinistra antagonista. Ma chi lo ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) Decenni fa nel campo dellaitaliana, i delusi dall’abbandono delle vecchied’ordine politiche, ricorrevano ad una formula semplice per sottolineare lo scontento nei confronti dei loro leader: chiedevano loro di dire qualcosa di. Si era convinti che in quel modo si potesse rimediare ai malumori della base provocati da linee riformiste adottate. Anche in questi frangenti di difficile campagna elettorale, nella galassia disi avverte scattare lo stesso meccanismo: bisogna affermare sui problemi deldi. Il tema però è che queste affermazioni, quando non fanno ulteriori danni, è solo un abbaiare alla luna. Sappiamo cosa propongono i 5 Stelle e le formazioni dellaantagonista. Ma chi lo ...

