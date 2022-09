Caro energia, si rischia un vuoto di 6,4 miliardi di metri cubi: l’allarme di Confindustria (Di domenica 18 settembre 2022) Caro energia. In vista dell’autunno ed ancora più dell’inverno, le preoccupazioni per il futuro delle imprese non tardano ad arrivare. Se da un lato la ricerca di nuovi fornitori aiuta — così da rendere l’Italia quanto più indipendente possibile dalla Russia aiuta — dall’altro, a pesare sul sistema produttivo non sono solo i rincari in bolletta ma anche il rischio di trovarsi di fronte ad una vera e propria carenza di gas. Leggi anche: Caro energia, Roma si prepara: si abbasseranno luci pubbliche e riscaldamenti Caro energia: l’allarme di Confindustria A lanciare l’allarme — nell’ultimo bollettino sulla congiuntura — è il centro studi di Confindustria che ha stimato una carenza di gas di circa l’8% del fabbisogno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022). In vista dell’autunno ed ancora più dell’inverno, le preoccupazioni per il futuro delle imprese non tardano ad arrivare. Se da un lato la ricerca di nuovi fornitori aiuta — così da rendere l’Italia quanto più indipendente possibile dalla Russia aiuta — dall’altro, a pesare sul sistema produttivo non sono solo i rincari in bolletta ma anche il rischio di trovarsi di fronte ad una vera e propria carenza di gas. Leggi anche:, Roma si prepara: si abbasseranno luci pubbliche e riscaldamentidiA lanciare— nell’ultimo bollettino sulla congiuntura — è il centro studi diche ha stimato una carenza di gas di circa l’8% del fabbisogno ...

meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - fattoquotidiano : Prezzo della carta alle stelle a causa di lockdown e caro energia: aumenti fino al 90%. Editoria in crisi, ripercus… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - gdm34888018 : RT @fattoquotidiano: La crisi dell’ex Ilva non passa mai: dal caro energia alle accuse di operai e indotto fino alle bollette di Eni. “Tara… - Michele_Arnese : Caro Draghi, siamo sicuri che il Pnrr sia tutto ok con inflazione e caro energia? Il corsivo di Liturri (@giuslit)… -