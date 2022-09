Caro energia, Renzi a Meloni: “Su trivelle non fare come Fonzie” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quando dicevamo che si doveva prendere il gas dall’Adriatico altrimenti lo avrebbero preso i croati Giorgia Meloni diceva che ero schiavo delle lobby del gas. Giorgia, sei diventata schiava delle lobby come me? O forse dovresti chiedere scusa. Giorgia non fare come Fonzie, ammetti che sulle trivelle hai sbagliato”. Così Matteo Renzi intervenendo nel corso di un’iniziativa elettorale a Lamezia Terme. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quando dicevamo che si doveva prendere il gas dall’Adriatico altrimenti lo avrebbero preso i croati Giorgiadiceva che ero schiavo delle lobby del gas. Giorgia, sei diventata schiava delle lobbyme? O forse dovresti chiedere scusa. Giorgia non, ammetti che sullehai sbagliato”. Così Matteointervenendo nel corso di un’iniziativa elettorale a Lamezia Terme. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

