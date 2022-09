Caro energia: imprese energivore giudicano piano UE insufficiente (Di domenica 18 settembre 2022) Questa settimana è la Commissione europea ha proposto un intervento di emergenza sui mercati dell’energia contro i recenti drammatici aumenti dei prezzi. C’è però ancora incertezza su come le misure verranno attuate dagli Stati membri, che sono divisi su diversi punti e devono approvare i piani dell’esecutivo UE. Inoltre, non ci sono indicazioni su come incrementare la fornitura di gas a un mercato colpito dal taglio delle forniture russe. Tre le proposte della Commissione UE ci sono: l’obbligo di ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 5% in fasce orarie di picco dei prezzi selezionate; la riduzione della domanda complessiva di energia elettrica di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023; l’applicazione di un massimale temporaneo sui ricavi dei produttori di energia elettrica “inframarginali”; un contributo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 18 settembre 2022) Questa settimana è la Commissione europea ha proposto un intervento di emergenza sui mercati dell’contro i recenti drammatici aumenti dei prezzi. C’è però ancora incertezza su come le misure verranno attuate dagli Stati membri, che sono divisi su diversi punti e devono approvare i piani dell’esecutivo UE. Inoltre, non ci sono indicazioni su come incrementare la fornitura di gas a un mercato colpito dal taglio delle forniture russe. Tre le proposte della Commissione UE ci sono: l’obbligo di ridurre il consumo dielettrica di almeno il 5% in fasce orarie di picco dei prezzi selezionate; la riduzione della domanda complessiva dielettrica di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023; l’applicazione di un massimale temporaneo sui ricavi dei produttori dielettrica “inframarginali”; un contributo ...

