Caritas tra accoglienza e lotta alla povertà: in piazza per sensibilizzare la città (FOTO) (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Emergenza crisi Ucraina e povertà. Questo il contesto che è stato al centro dell’attenzione di una iniziativa pubblica illustrata oggi dal direttore della Caritas di Benevento Pasquale Zagarese. L’impegno dell’associazione è lavorare su queste due emergenze. La “Giornata della Caritas” è una manifestazione che ha lo scopo di promuovere i servizi della Caritas con circa cinquanta volontari che hanno illustrato anche attraverso materiale FOTOgrafico il cammino percorso in questi anni da questa associazione e i progetti per il futuro. Presenti anche l’Acli Libera Coldiretti unitamente alla Caritas in una giornata di sensibilizzazione. È intervenuto questa mattina per portare il suo supporto in un grande momento di difficoltà per la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Emergenza crisi Ucraina e. Questo il contesto che è stato al centro dell’attenzione di una iniziativa pubblica illustrata oggi dal direttore delladi Benevento Pasquale Zagarese. L’impegno dell’associazione è lavorare su queste due emergenze. La “Giornata della” è una manifestazione che ha lo scopo di promuovere i servizi dellacon circa cinquanta volontari che hanno illustrato anche attraverso materialegrafico il cammino percorso in questi anni da questa associazione e i progetti per il futuro. Presenti anche l’Acli Libera Coldiretti unitamentein una giornata di sensibilizzazione. È intervenuto questa mattina per portare il suo supporto in un grande momento di difficoltà per la ...

