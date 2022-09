“Cara Jenny | caro Lorenzo | il Napoli vi abbraccia forte” Post della società per Insigne

(Di domenica 18 settembre 2022) “, tutta la famiglia delvi è vicina e vi”. Con queste parole sui social ilesprime tutta la sua vicinanza all’ex capitanoe alla moglieper la perdita del terzo figlio in arrivo. La donna era al sesto mese di gravidanza.nei giorni scorsi non si era allenato con i Toronto Fc ufficialmente “per gravi motivi personali” ed aveva saltato una partita di campionato ad Atlanta. L’ex giocatore azzurro è tornato in campo nella notte con la sua nuova squadra nella partita persa ad Orlando. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

