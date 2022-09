Capo Vaticano | conoscete la leggenda del meraviglioso promontorio calabrese? Se ne parla nell' Odissea

(Di domenica 18 settembre 2022) Avete mai sentitore delladi? Se neaddirittura: ecco di cosa si trattaè una splendida località situata a San Nicolò, una frazione del comune di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Si trovaa cosiddetta Costa degli Dei, tra i comuni di Nicotera e Pizzo Calabro, ed è amata da milioni di italiani e non per la bellezza del panorama, delle sue spiagge e dell'acqua. Le acque del suo mare, che attrae tante persone ogni anno, sono a dir poco cristalline, e il paesaggio colpisce per la sua varietà. Il paesaggio è, infatti, al contempo balneare, pianeggiante e anche montuoso, per ilche prende il nome dalla località. Il ...

GiuseppeModaf17 : Giornata alternativa.. Tropea.. Capo Vaticano - Bonaria733 : RT @Antonel08210523: Spiagge di grotticelle capo Vaticano tra le più belle della Calabria purtroppo il mare arrabbiatissimo???????? https://t.… - Silvio160020TR : RT @ArteCalabria: Paradisiaco angolo della costa vibonese (costa degli Dei), questo è il #mare cristallino che lambisce la bellissima spiag… - GMMike49 : Ha parlato da capo di stato del Vaticano,non da erede del soglio di Pietro! - rossanovalbones : RT @Antonel08210523: Spiagge di grotticelle capo Vaticano tra le più belle della Calabria purtroppo il mare arrabbiatissimo???????? https://t.… -

