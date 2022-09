Calciomercato Juventus | si sogna un grande ritorno | tifosi entusiasti

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 18 settembre 2022) Il mercato è finito ma lasembra stia già pensando alla prossima sessione e il sogno è quello di concretizzare un. La finestra di mercato estiva ha visto laprotagonista con una serie di arrivi di altissimo livello come, ad esempio, Pogba e Di Maria. Una stagione iniziata non al meglio con due vittorie e quattro pareggi in campionato e zero punti nei primi centottanta minuti di Champions League; ecco perché la società bianconera sembra stia pensando già all’estate prossima e il sogno è portare alla corte di Allegri un giocatore conosciuto piuttosto bene dalle parti di Torino. Andiamo a vedere di chi si tratta. AnsafotoNella prossima sessione estiva di mercato, laavrà bisogno (molto probabilmente) di rinforzare il reparto offensivo. Di ...