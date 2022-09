Buona la prima per il Volley Bergamo 1991: battuta Busto Arsizio, finale contro Cremona (Di domenica 18 settembre 2022) Buono il primo test match: il Volley Bergamo 1991 conquista l’accesso alla finale del Torneo Città di Sondrio battendo in quattro set la Futura Giovani Busto Arsizio. Protagonista Frosini con 24 punti segnati, la migliore delle bergamasche. Domenica alle 18 le rossoblù torneranno in campo al PalaScieghi-Pini di Sondrio per sfidare la Megabox Vallefoglia, che si è aggiudicata la vittoria per tre set a zero nella semifinale con l’Esperia Cremona. Volley Bergamo 1991-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-16) Volley Bergamo 1991: Cagnin 10, Perletti 5, Frosini 24, Partenio 8, Colleoni 4, Gennari 4, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Buono il primo test match: ilconquista l’accesso alladel Torneo Città di Sondrio battendo in quattro set la Futura Giovani. Protagonista Frosini con 24 punti segnati, la migliore delle bergamasche. Domenica alle 18 le rossoblù torneranno in campo al PalaScieghi-Pini di Sondrio per sfidare la Megabox Vallefoglia, che si è aggiudicata la vittoria per tre set a zero nella semicon l’Esperia-Futura Giovani3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-16): Cagnin 10, Perletti 5, Frosini 24, Partenio 8, Colleoni 4, Gennari 4, ...

teatrolafenice : Mattia Olivieri canta in questa produzione del 'Trovatore' come il Conte di Luna. È la sua prima volta che lo ascol… - Giorgiolaporta : Ci sono #rubli buoni e rubli cattivi, la #Russia buona e quella cattiva, il dittatore amico e quello cattivo. Ecco… - francescacheeks : buona la prima ???? ci vediamo giovedì prossimo! #XF2022 @Fedez @XFactor_Italia - michela3030 : @mbx1900 @Sagittario09 ??????pensa però già prima era una chimera ora, che tua moglie lo sa, ancora di più ...oppure è… - liviaponzio : @IrineKuklina nn mi pare di aver detto in alcun modo che tu non la conosca Detto ciò direi che è buona regola gener… -