Bundesliga: successo per l'Union Berlin, pareggi per Colonia ed Hoffenheim (Di domenica 18 settembre 2022) La giornata odierna di Bundesliga ha visto la disputa di tre partite. In primo luogo l'Union Berlin ha vinto per 2-0, reti di Siebatcheu e di Becker, contro il Wolfsburg. pareggio per 1-1 invece tra Bochum e Colonia, con le reti di Schmitz e Maina, così come è terminata in parità senza gol la partita tra Hoffenheim e Friburgo. SportFace.

