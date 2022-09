Brighton: De Zerbi è il nuovo tecnico del club inglese, contratto di quattro anni (Di domenica 18 settembre 2022) Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, firmando un contratto di quattro anni. Tanto entusiasmo per il presidente del club inglese, che dichiara: “Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore. Le sue squadre giocano un calcio brillante e coraggioso. Sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Roberto Deè ilallenatore del, firmando undi. Tanto entusiasmo per il presidente del, che dichiara: “Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostroallenatore. Le sue squadre giocano un calcio brillante e coraggioso. Sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra”. SportFace.

