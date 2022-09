Brevi dal mondo: Siria, Stati uniti (Di domenica 18 settembre 2022) Raid israeliano su Damasco, 5 morti Nella notte tra venerdì e sabato l’aviazione israeliana è tornata a colpire nella zona dell’aeroporto internazionale di Damasco. Il ministero della Difesa Siriano, citato dall’agenzia L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 settembre 2022) Raid israeliano su Damasco, 5 morti Nella notte tra venerdì e sabato l’aviazione israeliana è tornata a colpire nella zona dell’aeroporto internazionale di Damasco. Il ministero della Difesano, citato dall’agenzia L'articolo proviene da il manifesto.

lorenzo_px : RT @Dariuuuus: @gw09532 @lazialeantifa Il mercato immobiliare italiano è malato. Io ci lavoro. Le case sono concentrate nelle mani di poche… - roberti01918030 : @claudiospqr @APACHE36695535 Questa guerra sembra essere una manna dal cielo per le potenze di mezzo mondo e non cr… - venezia_56 : RT @QueriniVenezia: 'Voci di Vetro' per #TheItalianGlassWeeks Riflessi, iridescenze, trasparenze... Dodici brevi racconti vi accompagnan… - Fran1Sciarrino : RT @QueriniVenezia: 'Voci di Vetro' per #TheItalianGlassWeeks Riflessi, iridescenze, trasparenze... Dodici brevi racconti vi accompagnan… - Giardes : @Ludviclug Governo Colombo (dal 6 agosto 1970 al 16 febbraio 1972) che impressione! Il tempo scorre inutilmente per… -