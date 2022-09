Borghi (Pd): 'Chi vota Calenda vota destra, sarà la ruota di scorta di Giorgia Meloni' (Di domenica 18 settembre 2022) I collegi possono andare o alla destra o ai Democratici e Progressisti. Non c'è una via di mezzo. "È sempre più evidente che la strategia di Calenda, che pretende di dare le patenti del bene e del ... Leggi su globalist (Di domenica 18 settembre 2022) I collegi possono andare o allao ai Democratici e Progressisti. Non c'è una via di mezzo. "È sempre più evidente che la strategia di, che pretende di dare le patenti del bene e del ...

borghi_claudio : #elezioni2022 Bignami ??#comesivota???(per chi non ha studiato ??) da girare a amici?? 1?seggi aperti domenica 25 dal… - CarloCalenda : “Il Napoleone dei Parioli”. Neppure Di Battista. Non pretendo nulla caro Borghi. Continuate su questa strada con gl… - borghi_claudio : Chi si preoccupa dell'identità digitale ha di che gioire... nuova tessera sanitaria (sopra) arrivata 'all plastic'… - blu_mirtillo : @borghi_claudio @dio_nettuno Sì, è buona ?? Invece, se hai voglia di continuare il gioco, secondo te chi potrebbero essere Theo e Adar? ?? - paolonederoma : @OrtigiaP @borghi_claudio Tutti in parlamento hanno scherzato con la vita dei cittadini finanziando una guerra inut… -